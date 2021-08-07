موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم 7 / 8 / 2021 في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يترقب عشاق كرة القدم المصرية اليوم السبت واحدة من المباريات المهمة والتي ستجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب السلام ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للأهلي خاصة وأن المارد الأحمر وصل أخيرًا الى صدارة جدول ترتيب الدوري بعد أن خاض مبارياته المؤجلة.

الأهلي قفز على الصدارة بعد ان تساوى مع الزمالك في النقاط ولكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة الأهلي.

المارد الأحمر لا بديل أمامه سوى الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة والاستمرار على القمة للحفاظ على لقبه المحلي.

ويمني الأهلي النفس أن يتعثر الزمالك في مباراته التي ستسبقه أمام نظيره غزل المحلة من أجل الفوز على سيراميكا كليوباترا من أجل الانفراد بالصدارة بفارق النقاط.

ويستعيد الأهلي في مباراة اليوم عدد من لاعبيه الأساسيين الذين غابوا عن الفريق بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب بطوكيو 2020.

وأعلن المدير الفني موسيماني قائمة الفريق والتي شهدت عودة الحارس الدولي محمد الشناوي بالإضافة الى أكرم توفيق بينما استبعد المدرب كل من ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا.

في الوقت نفسه استعاد الأهلي جهود لاعبه أيمن أشرف قلب دفاع الفريق بعد غيابه في المباراة الماضية للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات في المقابل يفقد الأهلي جهود لاعبه بدر بانون بسبب إصابته بفيروس كورونا.