موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم 7 / 8 / 2021 في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة اليوم السبت لتي ستجمع بين الزمالك وغزل المحلة في الدوري.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره غزل المحلة على إستاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

ويعود الزمالك للمشاركة في مباريات الدوري بعد فترة توقف طويلة بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بمشاركته في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للغاية للفارس الأبيض الذي يسعى للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط من أجل الضغط على الأهلي الذي خطف منه الصدارة مؤخرًا بالمواجهات المباشرة.

الزمالك يتساوى في النقاط مع الأهلي والفوز سيمنحه الصدارة مؤقتًا لحين خوض الأهلي مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

لا مجال لخسارة أي نقاط أمام الزمالك في الفترة المقبلة ويخطط الأبيض للفوز في المباراة ومواصلة انتصاراته خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يدخل المباراة وهدفه الثأر لنفسه بعد أن خسر أمام المحلة في مباراة الدور الأول في الدوري.

وكان الزمالك قد استعاد جهود لاعبه حازم إمام خلال الفترة الأخيرة بعد أن عانى من إصابة أبعدته عن الفريق.

وخاض الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون معسكر مغلق لتجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة خاصة وأن الفريق لا بديل أمامه سوى الفوز من أجل المنافسة على لقب الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بينما يحتل فريق غزل المحلة المباراة محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.