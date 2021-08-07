موعد مباراة البرازيل وإسبانيا اليوم 7 / 8 / 2021 في نهائي أولمبياد طوكيو

موعد مباراة البرازيل وإسبانيا من المقرر أن تشهد دورة الألعاب الأولمبية 2021 معركة أخرى على الميدالية الذهبية في نهاية بداية هذا الأسبوع، حيث سيواجه منتخب إسبانيا نظيره البرازيل في مباراة كرة قدم مثيرة اليوم السبت.

كلا الفريقين لديهما لاعبين مميزين وسوف يكون نصب عينيه المجد في بداية هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل وإسبانيا في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية ضمن منافسات نهائي بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

إسبانيا تحت 23 سنة لديها مجموعة من الشباب الممتازين في صفوفها ويمكن أن تكون خطرة وفي أفضل حالاتها، وكافح الإسبان لتحطيم خطوط دفاعية قوية، وسيحتاجون إلى رفع مستوى في هذه المباراة.

تم منح البرازيل تحت 23 عامًا أيضًا فرصة للحفاظ عل الذهبية بعد أن تخطى المكسيك تحت 23 عامًا في وقت سابق من الأسبوع الماضي ولديه نقطة لإثباتها في هذه المباراة.

فاز السيليساو بالميدالية الذهبية في عام 2016 وسيعزم على تكرار بطولاتهم في هذه المباراة.

لم تلعب البرازيل تحت 23 عامًا أي مباراة رسمية ضد إسبانيا تحت 23 عامًا وستحتاج إلى التكيف مع خصومها في بداية هذا الأسبوع.

كلا الفريقين لديهم لاعبين ذوي خبرة في صفوفهم ويجب أن يكونوا قادرين على الارتقاء إلى مستوى المناسبة.

لعبت الفرق الكبرى معًا في تسع مناسبات وحققت البرازيل خمس انتصارات، حقق المنتخب الإسباني انتصارين فقط ضد البرازيل وسيرغب فريقه تحت 23 سنة في إثبات نقطة في هذه المباراة.

كان ريتشارليسون استثنائياً للبرازيل تحت 23 سنة هذا الصيف ومن المقرر أن يقود خط هجوم سيليساو.

من غير المحتمل أن يقوم منتخب البرازيل تحت 23 سنة بتغييرات جذرية على فريقه في هذه المباراة.

إسبانيا تحت 23 سنة لديها فريق كامل لياقته في الوقت الحالي وسيتعين عليه تسمية أقوى فريق في النهائي.

شارك ميكيل أويارزابال في كل مباراة مع منتخب إسبانيا تحت 23 عامًا وسيتطلع إلى ترك بصمته في بداية هذا الأسبوع.