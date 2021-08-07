موعد مباراة باريس سان جيرمان وتروا اليوم 7 / 8 / 2021 في الدوري الفرنسي

يلتقي تروا مع باريس سان جيرمان اليوم السبت في بداية موسم 2021-22 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، حيث يتطلع الزوار لاستعادة لقبهم المحلي بعد أن احتلوا المركز الثاني خلف ليل الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وتروا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

في غضون ذلك، فاز تروا بالدوري الدرجة الثانية ليعود إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي للمرة الأولى منذ هبوطه في 2018.

في الواقع، كان تروي يتأرجح بانتظام بين أكبر قسمين في فرنسا في السنوات الأخيرة، حيث عانى ثلاث مرات من الهبوط من الدوري الفرنسي منذ احتلاله المركز التاسع عشر في موسم 2012-2013.

تم تسليم لورينت باتل دوره الأول كمدير عندما تم تعيينه كمدرب تروا الرئيسي في عام 2019، وفي النهاية أوفى بوعده بالفوز في دوري الدرجة الثانية في موسمه الثاني فقط مع النادي.

المدرب البالغ من العمر 45 عامًا، والذي لعب لسبعة أندية فرنسية مختلفة قبل اعتزاله عام 2012، سيكون على دراية كاملة بحجم المهمة التي أمامه في هذا الموسم.

بعد كل شيء، منذ هبوطه من دوري الدرجة الأولى الفرنسي في عام 2007، لم يقض تروا أكثر من موسم واحد في كل مرة في الدرجة الأولى، وأصبح في الأساس أحد أكثر أندية اليويو شهرة في فرنسا.

ومع ذلك، مع اختيار العديد من أندية الدوري الفرنسي عدم قضاء هذا الصيف بسبب عدم اليقين المالي الناجم عن فيروس كورونا والقضايا المحيطة بصفقات التلفزيون الفرنسي ، يأمل لورينت باتل أن اللاعبين العشرة الذين وقعوا من قبل النادي حتى الآن مقابل حوالي 13 مليون جنيه إسترليني في يمكن أن يحدث توتال فرقًا كبيرًا في احتمالات بقاء فريقه على قيد الحياة.

بالطبع، هذه الأرقام باهتة مقارنة بالمبالغ الباهظة التي أنفقها باريس سان جيرمان منذ استحواذ رجال أعمال قطر على النادي قبل عقد من الزمن، ولكن لن يكون هناك شيء متوقع من تروي يوم السبت من حيث النتيجة على أي حال.