موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم 7 / 8 / 2021 في كأس السوبر

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي يواجه فريق ليستر سيتي نظيره مانشستر سيتي على استاد ويمبلي اليوم السبت في مباراة تحديد درع الاتحاد الإنجليزي “كأس السوبر”.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية ضمن منافسات تحديد درع الاتحاد الإنجليزي “كأس السوبر”.

يدخل ليستر سيتي هذه المباراة بعد فوزه 3-2 على فياريال بقيادة أوناي إيمري في مباراة ودية أمس، وضمنت أهداف قلب الدفاع التركي كاجلار سويونكو واللاعب الإنجليزي هارفي بارنز والمهاجم الإسباني أيوز بيريز الفوز لفريق بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

وسجل المهاجمان الإسبانيان فير نينو وأليكس ميلان هدفي عزاء فياريال.

من ناحية أخرى، فاز مانشستر سيتي على بلاكبول 4-1 في مباراة ودية يوم الثلاثاء، وضمنت أهداف المهاجم الشاب صامويل إدوزي والجزائري الدولي رياض محرز وهدفا الشوط الثاني من لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان الفوز لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، وسجل الظهير الأيسر السابق لإيفرتون لوك جاربوت ركلة جزاء لبلاكبول في الشوط الأول.

في 19 مواجهة وجهاً لوجه بين الجانبين، يتمتع مانشستر سيتي بأفضلية واضحة، ولقد فازوا في 13 مباراة وخسروا أربع وتعادلوا مرتين.

واجه الفريقان بعضهما البعض آخر مرة في وقت سابق من هذا العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلب مانشستر سيتي على ليستر سيتي 2-0.

وأبرمت أهداف الشوط الثاني من الظهير الأيسر الفرنسي بنيامين ميندي والبرازيلي الدولي جابرييل خيسوس صفقة مانشستر سيتي.

لن يكون بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، قادرًا على الاستعانة بخدمات المدافع الشاب الموهوب ويسلي فوفانا، والمدافع متعدد المواهب جيمس جاستن، والظهير المخضرم جوني إيفانز، والظهير البلجيكي تيموثي كاستاني.

في هذه الأثناء، سيغيب عن مانشستر سيتي الدولي الإنجليزي فيل فودين، في حين أن هناك شكوكًا حول توفر نجوم يورو 2020 مثل إيمريك لابورت ورودري وجون ستونز ورحيم ستيرلنج.

كما أن هناك شك في حارس المرمى إيدرسون مورايس والمهاجم جابرييل جيسوس بعد مشاركتهما في كوبا أمريكا 2021.