موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 بعد 10 أيام

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، الأهتمام بدفع فاتورة الأرضي أصبح زائد جداً خلال هذه الفترة وهذا خوف المشتركين من قطع الخدمة، يمكن الاستمتاع بأقوى شبكة اتصال وخدمات انترنت منزلي بلا حدود عن الاشتراك في المصرية للاتصالات، بحث على مدار 24 لن يتوقف عن فاتورة الأرضي لأن العد التنازلي على موعد الدفع أقترب جداً وخاصتاً بأن الخط الارضي يتعلق بالانترنت المنزلي عند قطع الحرارة يتوقف الاتصال بالانترنت وهذا ما يزعج الكثير، نقدم لكم في هذا المقال أخر موعد سداد فاتورة اليفون الأرضي لشهر يوليو.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

دفع الفاتورة تم تحديده من قبل الشركة المصرية للاتصالات منذ فترة طويلة ليكون تاريخ السداد هو 15 من كل شهر ميلادي، دفع فاتورة يوليو الارضي توافق يوم الأحد الموافق 15 أغسطس، قبل أن يتعطل حرارة الخط الأ{ضي تمنح الشركة فترة سماح شهر كامل ويتحول فيها التليفون من ارسال واستقبال إلى استقبال المكالمات فقط ولكن عن التوقف لم يعود إلا بعد دفع المبلغ المستحق، حيث تتم عملية الدفع تتم من خلال الخدمات التي نستعرضها لكم في السطور التالية وهي

مصاري.ف

فوري.

خدماتي.

تطبيق وي.

أمان.

أونلاين بفيزا كارت.

ماكينات atm.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي يوليو 2021

استخراج فاتورة الارضي ومعرفة قيمتها يرجى الضغط على هذا الرابط المصرية للاتصالات we.

اضافة كود المحافظة.

الخانة الثانية ادراج رقم التليفون الارضي المكون من 7 ارقام.

النقر على أيقونة أظهر الفواتير.