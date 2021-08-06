موعد إعلان نتيجة الثانوية الازهرية جميع المحافظات عبر بوابة الازهر

موعد إعلان نتيجة الثانوية الازهرية يتسائل عنه الآن العديد من الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي الازهري، حيث انتهت امتحانات الثانوية الأزهرية في شهر يوليو الماضي ثم بدأت أعمال التصحيح والمراجعة، وسوف يتم اعلان نتائج الثانوية الأزهرية الكترونيا عبر بوابة الازهر التعليمية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ينتظر طلاب شهادة الثانوية الأزهرية اعلان النتائج رسمياً حيث لم يتم تحديد الموعد النهائي لإعلان نتيجة وقد صرح رسمياً رئيس قطاعات الأزهر الشريف للمعاهد الأزهرية الدكتور سلامة جمعة داود عند سؤاله عن موغد ظهور نتائج الثانوية الازهرية حيث قال أن النتيجة ستظهر قريبًا جدًا اخلال الأيام القليلة القادمة، وسوف يتم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح في كنترولات الازهر في الساعات القادمة وسوف تقوم باعداد اسماء الطلاب الناجحين في الثانوي الازهر علي مستوي كافة محافظات مصر وسيتم اعلان الاوائل علمي وادبي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2021

صرح الدكتور سلامة جمعة داود عن الموعد الرسمي لظهور النتيجة خلال ايام قليلة وذلك عبر الانترنت وسيكون من خلال الموقع الرسمي للأزهر الشريف، عن طريق اتباع هذه الخطوات التالية: