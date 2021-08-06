موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة من الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة، يحتل الزمالك في قائمة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري الترتيب الثاني ويستحوذ حتى الآن نحو 61 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة الترتيب الثالث عشر في الدوري مقابل 32 نقطة ولذلك المنافسة بين الزمالك وغزل المحلة قوية جداً، حيث تشهد المباراة غداً أجواء شيق حيث يحاول فريق الزمالك العودة لصدارة الدوري بعد تمكنه من الفوز على غزل المحلة لأن الفريق الذي يحتل المركز الأول في الدوري فريق الأهلي وبنفس عدد النقاط التي يحصل عليها الزمالك ولكن الأمر الذي يفصل الفوز هو المباريات القادمة، نلاحظ عمليات بحث كبيرة عن معرفة موعد مباراة الزمالك لذلك ننشر لكم أبرز المعلومات والتفاصيل التي تبحثون عنها.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

باقي على كلا الفريقين الزمالك وغزل المحلة نحو 7 مباريات في قائمة الدوري المصري ومازالت الفرصة متواجدة ولكن لابد أن يجتهد كل فريق لتحقيق الأهداف وارتفاع عدد النقاط التي تساعده على التتويج والفوز بالدوري هذا العام، غداً السبت الموافق 7 من أغسطس 2021 مباراة الزمالك وغزل المحلة التي تقام على ستاد الإسكندرية.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك وغزل المحلة

خسر فريق الزمالك في مباراة الذهاب أمام غزل المحلة الذي استحوذ هدفين في مرمى الزمالك واستحوذ الزمالك هدف واحد، تقوم قناة أون تايم سبورت 1 والتي تذاع عليها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد أون تايم سبورت الناقلة للمباراة