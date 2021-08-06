موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1443، نستقبل بعد أيام معدودة عام هجري جديد بكل طاقة وأمل أن يكون هذا العام أفضل من ما مضى ومر علينا، مرتن الكثير من الدول العربية بالكثير من الأزمات وعدم الاستقرار بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في العالم أجمع لذلك نطلب من الله أن يكون حلوله علينا بركة وفتحة خير، هناك بحث عالي جداً على محركات جوجل خلال هذه الفترة من قبل العاملين بمختلف القطاعات العامة والخاصة عن اليوم الذي تطبق فيه مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة الإجازة الرسمية لتلك المناسبة، نحاول أن نتوصل بشكل مستمر لأبرز المعلومات الأكيدة والتفاصيل التي تتعلق بموعد إجازة رأس السنة الهجرية وهذا ما ننشره لكم في الفقرات التالية ترقبو معنا جديداً.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1443

تمنح وزارة القوى العاملة بعد عدة أيام مع انطلاق الأسبوع المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص والبنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية، حيث أن المقرر أن بداية العام تكون الإثنين 9 أغسطس و غرة محرم ولكن نظراً بأن الإجازة في منتصف الأسبوع يحصل المواطنين على الإجازة يوم الخميس الموافق 12 أغسطس بدلاً من الإثنين وكل عام وأنتم بخير.

كم باقي على رأس السنة الهجرية

أيام تعد نحو 3 أيام متتالية وتهل رأس السنة الهجرية التي يحتفل بها المسلمين والأمة العربية جميعاً وهذا لأن رأس السنة الهجرية هو بداية لكل شئ جميل، لذلك ندعو الله من كل قلوبنا أن يهل العام الجديد ويدخل علينا الخير والسرور و يكون نهاية البلاء والوباء أمين أمين.