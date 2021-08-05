تردد قناة توم وجيري 2021 لمتابعة أحداث مغامرات القط والفأر

تردد قناة توم وجيري 2021، يبحث الآباء والأمهات عن المحتوى المناسب لأطفالهم الصغار لكي يستمتعون بالوقت ويشعرون بفرحة وسعادة،حيث قامت شبكة قناة توم وجيري بتحديث ترددها لكي تعمل بكفاءة أعلى كونها قناة مفضلة لدى الأفضل ويعتمد عليها أباء الأمهات لأنها تساعد أطفالهم في التعلم، تناسب قناة توم وجيري الأطفال من العام ونصف إلى 13 عام حيث تسعى بكل جهد أن تنقل مجموعة كبير من الأفلام والرسوم المتحركة التي يفضلها الأطفال، حيث تتمتع قناة توم وجيري بتقدم وشهرة واسعة جداً كما أنها تسير الاهتمام لتلك الأسباب نوفر لكم عبر موقعنا تردد قناة توم وجيري تحديث شهر أغسطس الجاري بجميع الرموز على نايل سات وعرب سات.
تردد قناة توم وجيري 2021
- التردد 11354.
- القمر الصناعي نايل سات.
- الاستقطاب عمودي
- معامل الترميز 27500
- تصحيح الخطأ 5/6.
مغامرات القط و الفأر على قناة توم وجيري
معظم الأطفال أو عدد كبير منهم يتركون أي شئ ويجلسون للاستمتاع بقضاء وقتهم في مشاهدة أفلام الكرتون التي تقدمها قناة توم وجيري وعلى رأسها مغامرات القط والفأر التي توجد منها أجزاء كثيرة مميز ومختلفة تنال إعجاب الكثير وتحقق أعلى نسب من المشاهدة، لن تستغرق وقت طويل في ضبط قناة توم وجيري لأنها ذات إشارة قوية على جميع الأقمار، تقدم القناة بجانب المحتوى الترفيهي محتوى تعليمي هادف يساعد الأطفال على الفكر والتركيز والاستيعاب.
تردد قناة توم وجيري على عرب سات
- التردد 11353
- الاستقطاب عمودي
- معامل الترميز 27500
- معدل تصحيح الخطأ 3\4.
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