نتيجة الثانوية العامة 2021.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2021.. لا يزال العد التنازلي لموعد نتيجة الثانوية العامة 2021، قائم الذى ينتظره الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة ممن أدوا جميع االامتحانات بكافة المواد الدراسية وسط إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومحاولة تسريب بعض الامتحانات من قبل “شاومينج” ،ـوالتي تعد من أصعب الأيام في حياة الطلاب، فهي فترة تنقلهم لمرحلة الجامعة جديدة، ولذلك تحرص “دليل الوطن”، على تقديم الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2021 خلال التقرير الجاري، بحيث يستطيع الطلبة الاستعلام عنه خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2021

لم يتبقى سوى 9 أيام على اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة بعدما انتهي الطلبة من أداء الامتحانات الأسبوع الماضي، لتنطلق علميات التصحيح الإلكتروني على الفور، مما يتم مراجعتها واعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعد ذلك تم رفعها على بوابة الثانوية العامة يوم 15 أغسطس 2021، ليقوم ا لطلبة الاستعلام عنها من خلال كتابة رقم الجلوس عبر الرابط التالي نتيجة الثانوية العامة

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021

– الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 ز

– إدخال رقم الجلوس.

– النقر على زر إظهار النتيجة.

– النقر على نتيجة الطالب بالاسم كامل ودرجاته التي حصل عليها في جميع المقررات الدراسية بالإضافة إلى الدرجتين العظمى والصغرى.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

– يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه للمادة التي يرغب في التظلم منها.

– يتم تقديم طلب لمندوبي لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية يفيد بالرغبة في الإطلاع على المادة.

– يبلغ مندوب اللجنة المديرية بإبلاغ الطالب وكذلك موعد الاطلاع على كراسة الإجابة.

– يطلع الطالب على صورة كراسة الإجابة فقط وليس الأصل.

– يدون الطالب ملاحظاته على النموذج المعد لذلك.

– في حالة تخلف الطالب عن الموعد المحدد له للاطلاع على كراسة الإجابة يجب عليه الاتصال بلجنة النظام والمراقبة.

– عقب الاطلاع على صورة كراسة الإجابة يسلمها الطالب لعضو لجنة النظام والمراقبة.