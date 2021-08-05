الأن.. تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2021 وموعد سحب الملفات والتقديم

تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2021، موعد سحب ملفات الكلية الفنية العسكرية 2021، يعتبر هذا الموضوع هو الشغل الشاغل لكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2021 سواء الشعبة الادبية أو العلمية، حيث يحرص الكثير من الطلبة كل عام في البحث والاستطلاع على كافة مايخص الكليات العسكرية أجمع، وعلى رأسها الكلية الفنية العسكرية، ونظرًا لاقتراب موعد الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، يرغب البعض في معرفة موعد سحب ملفات الكلية الفنية العسكرية، والتي سيتم ذكره خلال التقرير الجاري.

الكلية الفنية العسكرية 2021

الكلية الفنية العسكرية هي أحد الكليات العسكرية التي تخرج مهندسين عسكريين حاصلين علي بكالوريوس الهندسة لتوزيعهم علي مختلف تشكيلات القوات المسلحة لخدمة القوات المسلحة سواء في السلم أو الحرب تاسست عام 1958 وكانت تسمى الكلية العسكرية للعلوم وأديرت العملية التعليمية داخل الكلية بالتعاون مع الاكاديمية العسكرية بالتشيك .

تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2021

وكان قد صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال الأـيام الماضية، على قبول دفعة جديدة فيي الكلية الفنية العسكرية 2021، فيما تقبل الكلية الفنية العسكرية، الحاصلين على الثانوية من شعبة الرياضية، والثانوية الأزهرية من شعبة علمي، والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بمجموع 92% فأكثر، على ألا يزيد السن في أول نوفمبر على 21 عاماً.

موعد سحب ملفات التقديم للكلية الفنية العسكرية 2021

ونظرًا لتزايد معدلات البحث من قبل الطلبة على موعد التقديم في كلية الفنية العسكرية 2021، فانه سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة على الإنترنت (tansiq.mod.gov.eg)، اعتبارًا من يوم السبت 10/7/2021، وحتى يوم الثلاثاء 7/9/2021.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الفنية العسكرية لعام 2020 -2021

– شهادة المؤهل الدراسي للطالب.

– نسخة من البطاقة الشخصية للطالب.

– نموذج حسن سير وسلوك.

– أصل شهادة ميلاد الطالب.

– نموذج القيد العائلي لوالد الطالب.

– نسخة من المؤهل الدراسي للوالد.

– نسخة من البطاقة الشخصية لوالدة الطالب.

– صورة من المؤهل الدراسي للوالدة.

– نموذج يضم جميع أملاك الوالد والوالدة.