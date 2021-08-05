بورصة الدواجن اليوم الخميس 5/8/2021 و الاسعار المتداولة في الأسواق

بورصة الدواجن اليوم الخميس 5/8/20،،منذ مطلع صباح اليوم ونجد أن عملية البحث عن أسعار الدواجن والطيور بمختلف أنواعها مرتفع جداً ، بورصة الدواجن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة لدى المستهلك والتجار في الأسواق وهذا بسبب زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، كما تعود عملية اارتفاع الدواجن إلى العلف الخاص بتربية الدواجن والطيور، فلذلك هناك تساؤلات كثيرة هل تستمر الأسعار في زيادة أم تتراجع ويستقر السوق مجدداً، خلال الفقرات التالية نوضح لكم أبرز التفاصيل عن بورصة الدواجن الخميس 5/8/2021.

بورصة الدواجن اليوم الخميس 5/8/2021

يعتمد الكثير من المواطنين على لحوم الدواجن كنوع من مصادر البروتين لأن اللحوم الحمراء أرتفع سعرها الفترة الأخيرة بنسبة كبير ولم يقدر على شراء الكثير من المواطنين مثل الدواجن، كما نلاحظ أن في فصل الصيف يكون إنتاج الدواجن أقل من فصل الشتاء بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على عمر الكتكوت وهذا ما جعل أسعار البيض في الأسواق تتأثر وترتفع قيمتها كثيراً عن أن وقت سبق ولذلك نستعرض لسيادتكم عبر الفقرة التالية قائمة أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم لمن يرغب في الشراء.

أسعار الدواجن 5 أغسطس 2021 بالأسواق

حيث يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء من 26 إلى 28 جنيه.

بينما يبلغ كيلو البط من 40 إلى 25 جنيه.

كيلو البانيه من 65 إلى 70 جنيه.

كيلو الدواجن الساسو 42 جنيه.

كيلو الدواجن البلدي من 45 إلى 47.

كيلو اوراك الدجاج يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.