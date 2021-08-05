استعلم عن نتائج القبول في جامعة حفر الباطن الدفعة الأولى 1443

نتائج القبول في جامعة حفر الباطن الدفعة الاولى 1-443 ، تتصدر هذه العبارة محركات جوجل السعودية في الساعات الباكرة من اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021، بسبب تزايد معدلات البحث من قبل المواطنين وطلاب وطالبات الثانوية العامة بحثًا عن نتائج القبول في جامعة حفر الباطن لىة\لدفعة الأولى، والتي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية، ولذلك يقوم “دليل الوطن” بإستعراض كافة المعلومات عن نتائج القبول في جامعة حفر الباطن خلال السطور التالية.

نتائج القبول في جامعة حفر الباطن 1443

قام طلاب وطالبات الثانويةالعامة والمقبلين على المرحلة الجامعية خلال الأيام الماضية في تقديم كافة الأوراق وتسجيل البيانات إلكترونيًا عبر الرابط التالي sis.uhb.edu.sa للإلتحاق بجامعة حفر الباطن، خاصة وأنها تشمل كافة التخصصات العلمية والأدبية، لينتظرون اعتماد النتيجة من قبل إدارة الجامعة او وزارة التعليم.

نتائج القبول في جامعة حفر الباطن الدفعة الأولى 1443

ونظرًا لتزايد معدلات البحث من قبل الطلاب عن نتائج القبول في جامعة حفر الباطن للإطمئنان على مستقبلهم ومعرفه أذا أنه قد ألتحق بالفعل في هذه الجامعة العام الدراسي المقبل، أم سيقوم بتقديم الأوراق مرة أخرى إلى الجامعات التالية، ولذلك لأبد أن يتم الضغط على الرابط التالي sis.uhb.edu.sa ثم يقوم الطلاب بالنقر على أيقونة أستعراض نتائج القبول ، ويليلها يقوم بأدخال رقم السجل المدني التابع للطالب، ويليها كلمه المرور واخيرًا الضغط على كلمة بحث .

استعلم عن نتائج القبول في جامعة حفر الباطن 1443

– المسار الصحي : 82.446 من داخل المحافظة – 98.2 خارج المحافظة

– كلية العلوم : 72.374 من الداخل المحافظة – 96.2 خارج المحافظة

– كلية الاداب : 77.84 داخل المحافظة – 97.49 خارج المحافظة

– القانون : 85.395 داخل المحافظة – 98.85 خارج المحافظة

– كلية إدارة الاعمال : 81.995 داخل المحافظة 98.15 خارج المحافظة

– المسار الهندسي: 76.165 داخل المحافظة – 96.874 خارج المحافظة