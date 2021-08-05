تنسيق الكيات العسكرية.. الحد الادني لتنسيق الكلية البحرية 2021 والشروط المطلوبة للتقديم

تنسيق الكيات العسكرية ، تنسيق الكلية البحرية 2021، يحظي هذا الموضوع أهتمام الألاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة من العام الدراسي الجاري 2021، خاصة بعدما تم الأنتهاء من أمتحانات السنة الدراسية الجارية وفي انتظار الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة والذي من المقرر أن يتم الاستعلام عنها يوم 15 أغسطس الجاري، ولذلك يبحث الكثير من الطلبة الأن عن تنسيق الكلية البحرية للانضمام بها خلال العام الدراسي المقبل.

الكلية البحرية العسكرية 2021

تعتبر الكلية البحرية المصرية هي واحدة من الكليات العسكرية التي تهدف إلى إعداد وتهيئة ضباطٍ بحريين وتنشئتهم عسكرياً ليوائموا ظروف ومتطلبات البحرية العسكرية وتتبع الكلية قيادة القوات البحرية، حيث أن شعار الكلية البحرية: الشرف – العلم – الفداء، ولذلك يرغب الألاف من الطلبة الإنضمام في هذه الكلية ليصبح واحد من أفراد القوات المسلحة.

تنسيق الكلية البحرية 2021

ونظرًا لتزايد معدلات البحث من قبل طلاب الثانوية العامة عن تنسيق الكلية البحرية للعام الدراسي المقبل، فأعلن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة الحاصلين على الثانوية العامة في شعبتي الرياضيات والعلوم، والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، الحاصلين على 70% فأكثر.

شروط القبول في الكلية البحرية 2021

ألا يزيد السن أول نوفمبر على 21 عاماً

أن يكون حاصل على مجموع 70% فأكثر

على أن يجيد الطالب السباحة،

كما تقبل حملة مؤهلات هندسة في تخصصات الحاسبات، والقوى الكهربائية، والقوى الميكانيكية، والاتصالات والإلكترونيات، والميكاترونيك، وهندسة بناء السفن، والهندسة التطبيقية بتقنية النانو

مع عدم قبول خريجي الأكاديميات والمعاهد الخاصة

يحصل الطالب على تقدير مقبول فأعلى

وألا يزيد السن على 25 عاماً في أول نوفمبر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية البحرية لعام 2020 -2021

– شهادة المؤهل الدراسي للطالب.

– نسخة من البطاقة الشخصية للطالب.

– نموذج حسن سير وسلوك.

– أصل شهادة ميلاد الطالب.

– نموذج القيد العائلي لوالد الطالب.

– نسخة من المؤهل الدراسي للوالد.

– نسخة من البطاقة الشخصية لوالدة الطالب.

– صورة من المؤهل الدراسي للوالدة.

– نموذج يضم جميع أملاك الوالد والوالدة.