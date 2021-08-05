رابط نتائج قبول في جامعة حفر الباطن 1443 برقم الهوية sis.uhb.edu.sa

رابط نتائج قبول في جامعة حفر الباطن 1443 برقم الهوية، تشهد محركات البحث “جوجل”، بسبب تزايد معدلات البحث من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية للسنة الدراسية الجارية، بحثًا عن رابط نتائح قبول في جامعة حفر الباطن الدفعة الاولى 18442، والذي من خلالها يستطيع الطلبة معرفة الجامعة أو التخصص الذي يلتحق به للعام الدراسي المقبل.

جامعة حفر الباطن 1443 في السعودية

صؤ صؤ ززجامعة حفر الباطن جامعة سعودية حكومية تقع في محافظة حفر الباطن التي تتبع المنطقة الشرقية شرق المملكة العربية السعودية، أنشئت الجامعة بناءً على موجب المرسوم الملكي رقم (20937) وتاريخ 2 جمادى الآخرة 1435 هـ الموافق 3 أبريل 2014 في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

استعلم عن نتائج القبول في جامعة حفر الباطن 1443

– المسار الصحي : 82.446 من داخل المحافظة – 98.2 خارج المحافظة

– كلية العلوم : 72.374 من الداخل المحافظة – 96.2 خارج المحافظة

– كلية الاداب : 77.84 داخل المحافظة – 97.49 خارج المحافظة

– القانون : 85.395 داخل المحافظة – 98.85 خارج المحافظة

– كلية إدارة الاعمال : 81.995 داخل المحافظة 98.15 خارج المحافظة

– المسار الهندسي: 76.165 داخل المحافظة – 96.874 خارج المحافظة

رابط نتائج قبول في جامعة حفر الباطن 1443 برقم الهوية

1- يقوم طلاب المقبلين على المرحلة الجامعية الضغط على الرابط التالي http://sis.uhb.edu.sa

2- ثم يتم اختيار استعلام عن النتائج

2- يقوم الطالب بكتابة رقم الهوية الخاصة به

3- ويليها لابد من كتابة رقم المرور

4- ويليلها يقوم الطالب بتحديد اللغة

5- ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول