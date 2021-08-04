برقم الجلوس والاسم استخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 عبر بوابة الثانوية العامة

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 ، انتهي طلاب الثانويه العامة منذ يومين من اداء امتحانات اخر العام الدراسي وهم الان في انتظار اعلان وزارة التربيه والتعليم للموعد الرسمي لظهور النتيجة والتي ستكون متاحه عبر الاستعلام الالكترونيه باستخدام رقم الجلوس او الاسم وذلك بعد القيام بتسجيل الدخول عبر بوابة الثانويه العامة المخصصه بنشر جميع الاخبار الخاصه بالمرحله الثانويه ، وتجدر الاشارة ان وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي قد نوه من قبل النتيجة ستكون متاحه خلال عشر ايام من انتهاء الطلاب من اداء الاختبارات ونحن الان في انتظار اعلان اي تفاصيل جديد لنقوم بموافتكم بها .

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021

تجري الان عمليات التصحيح الالكتروني لاوراق طلاب الثانويه العامة حيث تقوم الكنتترولات بتصحيح الاجابات من خلال التابلت والبابل شيت وهم الوسيلتين التي اتاحتهم وزارة التعليم للطلاب من اجل الا يقعون في مشكلة توقف السيستم بسبب الضغط الكبير علي شبكة الانترنت فتم اتاحة لهم الوسيلتين التي علي كل طالب اختيار واحده منها والاجابه من خلالها وفي حاله قيام الطلاب بالاجابه مرتين من خلال التابلت والبابل شيت سيتم الاخذ باجابة البابل شيت لانها تعتبر موثوقه لان الطالب قد قام بكتابتها بخط يدة ، وتجدر الاشارة ان امتحانات الثانوية العامة قد مرت بسلام ماعدا ماتم من محاولات للغش تم السيطرة عليها من جانب الوزارة .

خطوات استخراج نتيجة الثانويه العامة

من خلال هذه الفقره ستطلعون معنا علي كيفيه الدخول علي رابط بوابة الثانويه العامة للتعرف علي درجات الطلاب وذلك بعد اعلان موعد ظهورها واعتمادها ورفعها عبر البوابه واتباع الطالب الاتي من خطوات عبر النقاط الاتيه :