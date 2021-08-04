خطوات استخراج كود الطالب 2021 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم

استخراج كود الطالب 2021 ، نتناول معكم من خلال هذا التقرير الخطوات المتبعه من اجل استخراج الكود التعريفي الخاص بالطلاب ليقومون من خلال بتسجيل بياناتهم عبر موقع التربيه والتعليم حيث اتاحة الوزارة التقديم علي الصف الاول الثانوي من خلال التسجيل الالكتروني ، وتجدر الاشارة ان الموقع متاح لجميع الطلاب المقبلين علي الانتقال للمرحله الثانويه سواء كانت الثانويه العامة او الثانويه الفنيه بجميع اقسامها ونحن بدورنا من خلال هذا التقرير الهام سنوضح لكم الخطوات اللازمة من اجل الاطلاع علي كود الطالب وتسجيل بيانات الاول الثانوي الكترونيا .

استخراج كود الطالب 2021

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الاخيره من قبل اولياء امور الطلاب الناجحين في الشهادة الاعداديه وذلك لرغبتهم في التقديم علي المرحله الثانويه من خلال رابط وزارة التربيه والتعليم والتي يتطلب القيام تسجيل مجموعه من البيانات التي من ابرزها ادخال الكود التعريفي الخاص بالطالب حيث يمكن الحصول عليه من خلال استخدام الرقم القومي الخاص بالطالب المتواجد اعلي مستخرج شهادة الميلاد المميكنة ثم يتم استكمال باقي البيانات المطلوبه التي من ضمنها الاسم والمرحله الثانويه التي يرغب بها الطالب .

خطوات الاستعلام عن كود الطالب

من خلال هذه الفقره يمكنكم التعرف علي اهم الخطوات اللازمة من اجل استخراج كود الطالب باستخدام

الرقم عبر اتباع النقاط الاتيه :