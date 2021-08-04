الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021 ، نستعرض لكم من خلال هذا المقال التفاصيل اللازمة عن التعرف علي المخالفات المروريه عن السيارات عن طريق التطبيق الالكتروني التي اطلقته وزارة الداخليه المصريه لكي تسهل علي المواطنين القيام بخدماتهم الخاصه بالادارة العامة بالمرور ، وتجدر الاشارة ان هذا التطبيق متوفر من خلال مجموعه هامة من الخدمات التي يمكن الاستفادة بها حيث من ابرزها التعرف علي المخالفات المروريه والخطوات اللازمة من اجل القيام بدفعها الكترونيا والتي ستتعرفون عليها معنا عبر الفقرات الاتيه
الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021
تحاول الحكومه المصريه ان تقوم بتوفير الكثير من الخدمات للمواطنين عن طريق التطبيقات الالكترونيه كي توفر عليه الوقت والجهد حتي لا يقوم المواطن بالذهاب خصيصا الي الجهات المعنيه والتزاحم عليها مما يجعل هناك فرصه لزيادة وباء كورونا التي تزداد عن طريق الزحام ، وتجدر الاشارة ان من ابرز الخدمات الالكترونتية التي يوفرها الموقع التعرف علي المخالفات باستخدام رقم اللوحة او استخراج الفيش الجنائي او الخدمات الجنائية بالاضافه الي استخراج تصاريح العمل
تسجيل الدخول عبر موقع المخالفات المرورية
من خلال هذه الفقره نستعرض لكم اهم الخطوات اللازمة من اجل التعرف علي المخالفات المروريه
وتسديد قيمتها الكترونيا وذلك عن طريق الدخول عبر الخطوات :
- تسجيل الدخول عبر رابط وزارة الداخليه
- القيام بالضغط علي الخدمات المروريه
- الضغط علي خدمات المخالفات المروريه
- كتابة رقم اللوحة و باقي البيانات المطلوبه
- الضغط علي زر الاستعلام
- ثم القيام بالضغط علي الوسيله المتاحة للدفع
كانت هذه تفاصيل خبر برقم اللوحة..الاستعلام عن المخالفات المروريه 2021 عبر تطبيق وزارة الداخليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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