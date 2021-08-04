برقم اللوحة..الاستعلام عن المخالفات المروريه 2021 عبر تطبيق وزارة الداخليه

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021 ، نستعرض لكم من خلال هذا المقال التفاصيل اللازمة عن التعرف علي المخالفات المروريه عن السيارات عن طريق التطبيق الالكتروني التي اطلقته وزارة الداخليه المصريه لكي تسهل علي المواطنين القيام بخدماتهم الخاصه بالادارة العامة بالمرور ، وتجدر الاشارة ان هذا التطبيق متوفر من خلال مجموعه هامة من الخدمات التي يمكن الاستفادة بها حيث من ابرزها التعرف علي المخالفات المروريه والخطوات اللازمة من اجل القيام بدفعها الكترونيا والتي ستتعرفون عليها معنا عبر الفقرات الاتيه

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021

تحاول الحكومه المصريه ان تقوم بتوفير الكثير من الخدمات للمواطنين عن طريق التطبيقات الالكترونيه كي توفر عليه الوقت والجهد حتي لا يقوم المواطن بالذهاب خصيصا الي الجهات المعنيه والتزاحم عليها مما يجعل هناك فرصه لزيادة وباء كورونا التي تزداد عن طريق الزحام ، وتجدر الاشارة ان من ابرز الخدمات الالكترونتية التي يوفرها الموقع التعرف علي المخالفات باستخدام رقم اللوحة او استخراج الفيش الجنائي او الخدمات الجنائية بالاضافه الي استخراج تصاريح العمل

تسجيل الدخول عبر موقع المخالفات المرورية

من خلال هذه الفقره نستعرض لكم اهم الخطوات اللازمة من اجل التعرف علي المخالفات المروريه

وتسديد قيمتها الكترونيا وذلك عن طريق الدخول عبر الخطوات :