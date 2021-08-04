الآن.. نتائج شهادة الأساس 2021 ولاية الخرطوم | نتائج الصف الثامن 2021 السودان برقم الجلوس عبر موقع sudanresults

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن ظهور نتيجة شهادة الأساس 2021 ولاية الخرطوم يوم الخميس المقبل الموافق 5 غشت، مشيرا أن كافة أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة قد انتهت وجاري حصر كشوف أسماء الطلاب الناجحين في نتائج الأساس 2021 ورفعها عبر موقع الوزارة، والجدير بالذكر أن أكثر من 90 ألف طالب وطالبة تقدموا لأداء امتحانات شهادة الأساس خلال الشهر الماضي، وتمت جميع الاختبارات وسط إجراءات مشددة من وزارة التربية والتعليم مع تعقيم وتطهير اللجان.

نتيجة امتحانات شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2021

انتهت امتحانات الأساس 2021 خلال الفترة الماضية، وتأجلت عمليات التصحيح التي أدت إلى تأخير ظهور نتائج الصف الثامن الأساس، ولكن صرحت وزارة التربية السودانية أنه خلال ساعات سوف تعلن نسب نجاح الطلاب و أسماء الطلاب الأوائل في جميع المواد الدراسية الممتحنة، وعلى الفور سوف ننشر روابط استخراج نتائج الأساس في ولاية الخرطوم 2021 والتي تعد أكبر ولايات السودان.

نتائج شهادة الأساس 2021 الصف الثامن

باتت عمليات البحث مستمرة عن نتائج شهادة الأساس 2021 وذلك بعدما صرحت وزارة التربية السودانية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن جميع أعمال التصحيح لامتحانات الأساس قد انتهت، وسوف تشهد الساعات القادمة اعتماد نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم 2021 ورفعها عبر البوابة الإلكترونية نتائج السودان، حيث لم يتبقى سواء يومين على إعلان نتائج الأساس رسميا مع تمام الساعة الثانية ظهرا سوف يعقد المؤتمر وإعلان أسماء الأوائل.