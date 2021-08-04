وزارة القوى العاملة تعلن عن وظائف.. رابط التقدم لوظائف وزارة القوي العاملة 2021

وزارة القوي العاملة، وظائف وزارة القوى العاملة،ليست السابقة الأولى التي تتصدر فيها وزارة القوى العاملة محركات البحث الشهيرة جوجل، حيث تصدرت خلال منحة الـ500 جنية للعمالة غير المنتظمة، واليوم يبحث الالاف من الموطانين عن الوظائف التي اتاحتها الوزارة للمواطنين، والتي سيتم استعراضها خلال السطور التالية.

وظائف وزارة القوي العاملة 2021

أعلنت وزارة القوى العاملة، برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال الساعات الاولى الصباحية من اليوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2021، عن اتاحة فرص عمل لأكثر من 538 شاب من الذكور والإناث، بالاضافة إلى 778 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ليصل إجمالي فرص العمل المطلوبة 1326 فرصة، مما يساهم ذلك في القضاء على البطالة بشكل كبير، خاصة وأن المرتب قد يكون بداية من 1200 جنيه حتى الـ6 الأف جنيهًا.

رابط التقدم لوظائف وزارة القوي العاملة 2021

1- يقوم المواطنين بزيارة موقع وزارة القوى العاملة

2- ثم يتم الضغط على التقدم لوظائف وزارة القوي العاملة 2021

3- ويليها يتم التسجيل في خانة راغبي العمل

4- ثم الضغط على خانة الدخول لأول مرة.

5- ويقوم الشباب بتسجيل البيانات الشخصية للمتقدم

كتابة الأسم رباعي

كتابة الرقم القومي وتاريخ الميلاد

وذكر الرقم التأميني

وكتابة المؤهل الدراسي والمهنة والحالة الاجتماعية

كما يتم ذكر رقم التليفون ومحل الإقامة

6- واخيرا كلمة السر.

7- ثم ضغط على حفظ البيانات.

الاوراق المطلوبة لوظائف وزارة القوي العاملة 2021

1- صورة بطاقة الرقم القومي

2- صورة من المؤهل الدراسي

3- شهادة الجيش

4- شهادة الميلاد

5- صور شخصية