رابط نتيجة شهادة الأساس 2021 ولاية الخرطوم برقم الجلوس، شهدت محركات البحث على جوجل خلال الساعات الأخيرة بحثاً مستمراً عن رابط نتيجة الأساس لجميع الولايات السودانية بشرق دارفور والخرطوم، والنيل الأزرق ، وينتظر طلبة وطالبات الأساس الإعلان عن النتيجة رسمياً ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض معكم أهم التفاصيل الخاصة بنتيجة شهادة الأساس 2021 ولاية الخرطوم… فتابعونا.

امتحانات الأساس 2021 في السودان

حيث أدى آلاف الطلاب في السودان امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 في جميع الولايات وسط متابعة قوية من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية التي أكدت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الامتحانات انتهت دون وقوع أي مشاكل وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من رفع النتيجة على رابط وزارة التعليم السودانية على الإنترنت، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة سوف تعلن عن النتيجة على موقع الوزارة فقط ولا صحة للأخبار التي تؤكد ظهور النتيجة في أي موقع الكتروني آخر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس 2021 ولاية الخرطوم

ومن خلال السطور التالية سوف تتمكنوا من الإطلاع والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها رسمياً في الموافق الخميس 5 أغسطس 2021 .