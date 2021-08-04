برقم الجلوس ..الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر الشريف

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ، بستعد طلاب الصف الثالث الثانوي بالتعليم الازهري لاستقبال نتائجهم خلال الايام القليله المقبله وذلك للاطمئنان علي مستقبلهم العلمي وذلك من خلال اختيار الكليات التي سيقومون بالالتحاق بها خلال المرحله المقبله حيث افادت الادارة التعليميه التابعه لقطاعات الازهر الشريف انه جاري الانتهاء من تصحيح الاوراق ومراجعتها وتجهيزها لرصد الدرجات وذلك لاعتمادها من جانب شيخ الازهر الشريف ومن ثم رفعها عبر الموقع الالكتروني لبوابة الازهرالشريف ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها من خلال استخدام رقم الجلوس .
نتيجة الثانوية الأزهرية 2021
افاد رئيس قطاع المعاهد الازهريه بانه سيتم خلال ايام قليله الكشف عن نتائج الطلاب حيث تنهي الكنترولات المسئوله عن اجراءات التصحيح والمراجعه عملها حيث سيتم رصد نتائج الشعبه العلميه والادبية واعتمادها علي الفور فور الانتهاء منها ، وتجدر الاشارة ان طلاب الثانويه العامة الازهريين قد قاموا باداء الامتحانات من خلال اللجان المدرسيه خلال الايام الماضيه وسط اجراءات مشدده من قبل ادارة الازهر الشريف لحماية الطلاب من خطر الاصابه بوباء كورونا حيث الزمت الجميع بارتداء الكمامات والتباعد فيما بينهم باللجان وعدم استبدال الادوات المدرسيه .
الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي ازهري
من خلال هذه الفقره سنستعرض لكم مجموعه هامة من الخطوات المتبعه من اجل التعرف علي نتائج طلاب الازهر
وذلك فور اعتماد النتيجه ورفعها عبر الموقع :
- تسجيل الدخول عبر بوابة التعليم الازهري
- الضغط علي نتيجة الثانويه العامة
- كتابه الاسم ورقم الجلوس
- الضغط علي زر استعلام .
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