دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة 1443، يبحث الكثير من الأشخاص عن ادعية راس السنة الهجرية لأن الدعاء هو النجاة من كل ضيف هو الفرج من كل كرب، الدعاء هو سبب في تغير الأحوال لذلك نقدم لكم اليوم عبر موقعنا دليل الوطن دعاء استقبال العام الميلادي الجديد، يبقى الأمل داخلنا ولا نعرف معنى اليأس لأن الله معنا فمن كان الله معه لأن يهزم أبداً، يواجة الإنسان الكثير من العواقب في الحياة وفي بعض الأوقات لا يمكن أن يحقق البشر لك شئ فعند رفع اليد للسماء وقول يارب والدعاء بما ترغبون يسمع الله منكم ويستجيب لهذا الدعاء سريعاً، عليكم أن تستقبلوا العام الهجري بالدعوات الكثيرة فإن الله رحمته واسع كل شئ وهو على كل شئ قدير، تابعوا معنا لكي تتعرفون على دعاء استقبال السنة الهجرية الجديد.

دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة 1443

نسألك اللهم أن تقدر لنا الخير حيث شئت ثم ارضنا به يا أكرم الأكرمين. اللهم يارب سبب الأسباب لتقضي عنا الدين وتغنينا من الفقر وتعطينا سؤلنا في الدارين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى. أستغفرك اللهم فأغفر لى ما فعلته فى هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه. اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام

موعد رأس السنة الهجرية 1443-2021

بعد أيام قليلة جداً يهل على الأمة الإسلامية جدميعاً عام هجري جديد لا نعلم ما به لكن نطلب من الله عز وجل ان يكون عام سعيد مليئ بالخير والبركات، راس السنة الهجرية توافق بتاريخ يوم الإثنين الموافق 9 من أغسطس الجاري حيث يحصل العاملين بالدولة العام والخاص والبنوك على إجازة مدفوعة الأجر بشكل رسمي وكل عام وأنتم بخير.