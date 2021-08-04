موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم 4 / 8 / 2021 في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة اليوم الأربعاء أمام نظيره وادي دجلة في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره وادي دجلة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب السلام ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني باحثًا عن الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة يقفز بها على صدارة جدول ترتيب الدوري.

وتعد هذه هي المباراة المؤجلة الأخيرة للأهلي عن غريمه التقليدي الزمالك ولا بديل عن الفوز فيها وحصد الثلاث نقاط لكي يتساوى معه في النقاط.

في حال فوز الأهلي ستساوى مع الزمالك في الرصيد ولكنه سيتصدر لأن المواجهات المباشرة في صالح الأحمر وكذلك فارق الأهداف.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في الجولتين الماضيتين أمام كل من الإنتاج الحربي وأسوان ولكن بصعوبة بسبب النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بسبب غياب 6 لاعبين في المنتخب الأوليمبي وبسبب الغيابات الأخرى بداعي الإصابات والإيقافات.

ويدخل الأهلي المباراة اليوم أيضًا من غير لاعبي المنتخب الأوليمبي الذي ودع دورة ألعاب طوكيو 2020 أمام البرازيل من ربع النهائي.

حيث يغيب كل من السداسي الأوليمبي وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

كما يغيب أيمن أشرف للإيقاف ووليد سليمان للإصابة بينما استعاد الأهلي جهود محمد هاني الذي غاب عن مباراة أسوان الماضية للإيقاف.

في المقابل يدخل فريق وادي دجلة المباراة وعينه على الثلاث نقاط وتعطيل المارد الأحمر وتحسين أوضاعه في جدول الترتيب.

وادي دجلة في موقف خطر ويحتاج لحصد أكبر كم من النقاط خلال المباريات المقبلة من أجل الخروج من مثلث الخطر والابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.