لتغيير بيانات المُتصل.. ضبط متهم ببيع تطبيقات احتيالية على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على متهم بالترويج لبيع تطبيقات احتيالية وغير مشروعة عبر "فيسبوك".

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع حسابات على تطبيقات احتيالية وغير مشروعة ، تستخدم في إخفاء وتغيير بيانات المتصل وإيهام مُستقبل الاتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة والتي تستخدم كوسيلة اتصال غير مشروعة، بقصد التربح من ذلك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته هاتفين محمول بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بغرض الاستفادة ماديًا.