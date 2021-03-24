شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تعرب عن خالص تعازيها للنيجر فى ضحايا الحادث الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة وأسر الضحايا الأبرياء في أعقاب الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف عددًا من القرى في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 من الأبرياء.

كما تؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على بالغ إدانتها لهذا العمل الارهابي الوحشي، مشددةً على تضامنها مع دولة النيجر الشقيقة في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.