شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فلسفة التقييم بالثانوى هدفها معرفة الطالب لمستواه بين زملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن فلسفة التقييم ونتيجة الثانوي العام تظهر للطالب أين يقف من باقي زملائه، وطريقة عرض النتيجة هو عرض نسبي، والجميع يتساءل: كم حصلت بالضبط في كل مادة، لكن هذا سؤال خاطئ.

وأوضح خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية، أن 10% من مجموع الطلاب حققوا درجات ما بين 90 إلى 100%، و20% من الطلاب حصلوا على أقل من 50%.

وأكد أنه ضد استخدام كلمة راسب وناجح، والأهم هو الموقف التنافسي بين الطلاب، والرسالة للطالب هي معرفة مستواه وأي المواد يحتاج فيها إلى مجهود أعلى، وسوف يتم إرسال التقدير العام لكل طالب، بجمع كل درجة حققها الطالب في كل المواد، ليعرف أين هو من مستوى زملائه.

وقال وزير التربية والتعليم، إن فلسفة التقييم في نظام الثانوية العامة، غير تقليدية، ومتوسط ما أحرزه الطلاب في الصف الأول الثانوي يعكس النسبة العالية للنجاح.

وأضاف خلال فيديو مسجل على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن نتيجة بعض المواد تعكس وجود عمل جماعي، وهناك طلاب اشتركوا مع بعضهم في حل امتحانات بعينها.

ولفت، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن فهم فلسفة التقييم فى نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام نستطيع من خلالها قراءة الدرجات فى الثانوى العام لأنها ذات معنى غير تقليدى ولا يقاس بما كان يحدث من قبل، موضحا أن متوسط درجات الطلاب فى التقييم بامتحانات الفصل الدراسى الأول أرقام مهمة.

وأوضح وزير التربية والتعليم فى تسجيل صوتى له، أن بعض المواد المتوسط الخاصة بها عالى ومرتفع وده لأن الطلاب اشتركوا فى العمل، مشيرا إلى أن هدف الطلاب هو الوصول إلى الجامعات ولكن نجهز أولادنا تعليميا، وفى السنوات اللى فاتت كنا معنيين بفكرة النجاح والرسوب وجبت كام درجات ولكن الآن نحاول نحرر أولدنا من الأرقام والنمر المطلقة، مؤكدا أن دخول الجامعة مرتبط بموقف الطالب التنافسى مع باقى زملائه ولازم يعرف الطالب موقفه فين من زملائه.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن طريقة عرض النتيجة منذ 2018، تاريخ تطبيق التقييم الجديد فى الثانوى العام، بتعرف الطالب هو فين من باقى زملائه وليست أرقام مطلقة، ولو جالى التنسيق أعلى طالب جايب 70 % هتكون الرغبة الأولى 70% والمهم أن الطالب يعرف مكانه من الـ" 70%، موضحا أن عرض النتائج للطلاب فى التقييم الجديد نسبية وليست درجات.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الأرقام الزرقاء فى التقييم بنتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول، تشير إلى أنها أعلى مؤشرات ونمر، مؤكدا أنه لا يجب استخدام كلمة ناجج وراسب ولكن الموقف التنافسى للطالب هو الأهم، وهو فين من زملائه، موضحا أنه سيتم إرسال كارت للطلاب ويتم إضافة عامود باسم تقدير عام للطالب حتى يستطيع الطالب أن يترفع مستواه فى التقدير العام، مشيرا إلى أن امتحانات أولى وثانية ثانوى هدفها معرفة مستوى الطالب الحقيقى لتحقيق الطالب لرغباته.

وأشار وزير التربية والتعليم،إلى أن الامتحان يقارن مستوى الطالب بزملائه، والفكرة مش فى الرقم ولكن فى المستوى حسب جدول النتيجة، مؤكدا أن الفكرة من التقييم فى العموم هى إعداد للطالب وقياس قدراتها بدقة للسنة النهائية وهى الثالث الثانوى حتى يعرفوا ينافسوا فى دخول الجامعة، مؤكدا أن الطالب الذى يغش فقد الفرصة الحقيقة فى معرفة مستواه الحقيقى بين زملائه، لافتا إلى أن التقييم الجديد لا يعتمد على فكرة الرسوب ولكن وفق تقديرات.