شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أردني سابق: العلاقات المصرية الأردنية ترسم منهج جديدة فى التعمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني ووزير الخارجية السابق، إن العلاقات المصرية الأردنية يرسمان منهجية جديدة في التعامل العربي المشترك، مضيفا أن هناك استثمارات اقتصادية واستراتيجية وتنموية بين البلدين تعود بالفائدة على الجميع، بالإضافة إلى التعاون في جائحة كورونا.

وأضاف الدكتور جواد العناني، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن استمرار التنسيق بين مصر والأردن على مدار 36 عاماً لم يتوقف، وهناك جدية لاستمرارية الأمور بين البلدين ستؤدي في النهاية لتفاهمات لا يحدث انقسامات بعدها.

وأشار إلى أن القمة الثلاثية المرتقبة بين مصر والأردن والعراق سوف تخلق كتلة متسالمة، ونريد أن نخلق جبهة نعزز من خلالها بعضنا البعض في القضايا الإقليمية التي تواجه المنطقة العربية.

وأكد نائب نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني ووزير الخارجية السابق، أن الأردن تقف مع مصر في قضية سد النهضة.