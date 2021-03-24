شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: مصر جاهزة لجميع السيناريوهات المتعلقة بسد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الاجتماع الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن سد النهضة، هو الاجتماع العاشر، وجرى التحدث في كل القضايا، ومشيرا إلى أن اللقاء كان بحضور وزير الري، وتم الاتفاق على أن يكون هناك لجنة إعلامية دائمة للتعامل مع قضية سد النهضة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "وزير الري أكد خلال الاجتماع أن مصر لديها جميع الحلول للتعامل مع كافة سيناريوهات سد النهضة حتى لو تم الملء بالكامل، ومصر بنت بنية تحتية تستطيع التصدى للملء، من خلال ملء بحيرة السد العالي وترشيد الاستهلاك وتأهيل الترع، ومصر تستعد منذ عام 2015 لتلك الأزمة، وكل الجهات تتعامل وتنسق للتعامل مع هذه الأزمة".

وقال: "الجانب الإثيوبي يترصد لكل كلمة تخرج من الجانب المصري، والوزير تحدث عن مراحل المفاوضات منذ بدايتها عام 1992 واتفاق 2010، وبدء بناء سد النهضة، وجرت الإجابة على جميع تساؤلاتنا داخل الاجتماع، والجانب الإثيوبي ليس لديه أزمة في المياه أو الكهرباء، وإنما يرغب في واقع جديد بالمنطقة".

وتابع: "الوزير تحدث عن اللجان المشكلة لمواجهة الأزمة، وقال إن مصر تقر بحق إثيوبيا في مشروعات التنمية ومياه النيل، ومصر تساعد الدول الإفريقية في تنفيذ خطط التنمية".