التعليم تكشف موعد امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة 2021

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية العام ستكون في شهر يونيو، أما شهادة الثانوية العامة ستكون في شهري يوليو وأغسطس، موضحا أن الغش لن يفيد أحدا، بل إساء للامتحان ولغيره من زملائه، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية وفي لجان بالمدارس، ومن خلال "أوبن بوك".

وطالب الوزير بعدم إسقاط ما حدث في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، لأنها ستكون مختلفة من حيث الاستعدادات والتأمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أي طالب تعرض لمشكلة تقنية في امتحان أي مادة بالترم الأول سيحسب له اجتياز في هذه المادة، والمتغيبين بعذر قهري لهم الحق في عقد امتحان تكميلي قبل امتحانات أبريل.