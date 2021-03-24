شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقوبات الغش بامتحانات الثانوية العامة صارمة والرقابة ستكون بالكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الثانوية العامة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، سوف تكشف الغشاشين، وكل طالب سيواجه الحقيقة، والغشاش سيعرف مستواه بالضبط، وهناك عقوبات صارمة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، فى فيديو له منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن هناك قانون أقره مجلس النواب وسيطبق بشدة على الغشاشين، وسوف تكون هناك مراقبة بالكاميرات والأفراد، وكل طالب يجهز نفسه لامتحان نزيه بمنافسة شريفة ولا يوجد به أية حوادث غش.

ولفت الدكتور طارق شوقى إلى أن الطلاب لو اقنعوا بكلامي سوف يطلبوا المزيد من الامتحانات، عندما يتأكدوا من حقيقة فلسفة التقييم، بعيدًا عن فكرة النجاح والرسوب.