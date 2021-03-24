شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى إعداد للطالب لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بمثابة إعداد لشهادة الثانوية العامة، حتى لا يفاجأ أي طالب بعدم تحقيق رغباته الجامعية، بل يتدربوا من الآن على طبيعة الأسئلة ويحسنوا من أدائهم في كل مادة.

وأضاف وزير التربية والتعليم: نحن نقارن أداء الطالب بزملائه، الفكرة ليست في الرقم، هل أنا من المتفوقين أم لا"، مؤكدا أن الذي قام بغش الامتحان فقد الفرصة في معرفة مستواه الحقيقى، ولو تم تسريب الامتحان بين مجموعة طلاب، سنعرف ذلك، لأن النتيجة ستكون غير طبيعية.

وأوضح الوزير: أن التقدير العام لو كان أقل من مستوى معين للطالب، سنبلغه بذلك، ونقول له أنت ليس جاهزا لصعود السنة المقبلة لأن مستواك ضعيف وتحتاج الإعادة في مواد بعينها، فالهم ليست تقفيل الامتحان بل معرفة المستوى الحقيقي.