شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية شهدت مشكلات تقنية تم حلها من وزارة الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والتي تمت خلال شهر فبراير الماضي شهدت وجود بعض المشكلات التقنية والتي تم حلها من خلال وزارة الاتصالات ولم يتضرر منها أي طالب.

وأضاف شوقي في رسالة مصورة تم نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الطلاب التي تلجأ لتسريب الأسئلة والغش والحل الجماعي يضروا بأنفسهم فلا معني لأن يكون متوسط الدرجات بمادة الرياضيات 97% وهذه نسبة غير حقيقية ولا تعكس مستوي الطالب الحقيقي وسيفاجأ بامتحانات الثانوية العامة والتي ستتم بمستوي تأمين مختلف وبدون غش جماعي أو تسريب.