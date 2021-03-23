شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ارتفاع المتوسطات القومية للامتحانات الإلكترونية سببه «الغش الجماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كارت مؤشر الأداء بنتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتي تمت خلال شهر فبراير الماضي تعكس مستوي الطالب وسط أقرانه ويبلغ عددهم نحو 650 ألف طالب وطالبة.

وأضاف شوقي في رسالة مصورة تم نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ارتفاع المتوسطات القومية لامتحانات التيرم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي سببه الغش الجماعي والإجابة الجماعية للطلاب ولا يعكس مستواهم الحقيقي ويحرمهم من فرصة تحديد مستواهم المعرفي والدراسي قبل مواجهة امتحانات الثانوية العامة مستقبلا.

وتابع شوقي أنه خلال الامتحانات المقبلة سيتم إضافة التقدير العام للطلاب بكارت مؤشر الأداء (مجموع الطلاب بكافة المواد) حتي يتعرف الطلاب على مستواه الحقيقي (ضعيف ،مقبول،جيد،جيد جدا ،ممتاز) ويكون مؤشر على وضعه قبل الانضمام لتنسيق الجامعات.