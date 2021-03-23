شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية المستهلك يحذر التجار: حملات مفاجئة على الأسواق قبل شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم شن حملات على الأسواق قبل شهر رمضان للتفتيش على كل السلع والمنتجات في المخازن لضبط المخالفات قبل توزيعها على تجار التجزئة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم ضبط 72 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 3 أيام، معظمها مجهولة المصدر أو مخزنة من العام الماضي.

ولفت إلى أن متوسط المدة التي يتم خلالها حل المشاكل الواردة للجهاز تبلغ 16 يومًا والمستهدف تقليل المدة إلى 9 أيام فقط بنهاية العام، موضحًا أن هناك شكاوي يتم حلها في ثانية.

وأكد أنه يحق لأي شخص استرجاع السلع في غضون 14 يومًا بشرط أن تكون على حالتها التي تم شراؤها عليه، وبنفس الغلق، كما يمكن الاستبدال خلال شهر من تاريخ الشراء بشرط وجود عيب في الصناعة.

وأردف، يستثنى من ذلك بعض المنتجات مثل الملابس الداخلية وفساتين الزفاف أو المنتجات سريعة التلف.

وأكد أن هناك غرامة قدرخها مليون جنيه على من يرفض استبدال السلعة أو إصدار فاتورة، إضافة إلى فرض غرامة قدرها 2 مليون جنيه لمن يرتكب سلوك مخادع، بمعنى خداع العميل أو إخفاء أيًا من الصفات الأساسية للسلعة.

واختتم المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه 19 فرعًا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى تدوير قيادات الجهازات للعمل في أماكن غير محل سكنهم.