شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: إغلاق 3 مصانع ومخزن بالهرم تعمل بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت أجهزة محافظة الجيزة بالأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية بشن عدة حملات للتصدي للمخالفات حيث تمكن حى الهرم من رصد عدد 3 مصانع ملابس وأحذية ومخزن للأجهزة الرياضية لمزاولة النشاط دون ترخيص بنطاق كفر طهرمس وشارع المنشية حيث تم مصادرة محتوياتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين ورفع المخلفات بنفق الترابيع وذلك بشارع الترابيع المتفرع من منشأة البكارى .

وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تمكنت إدارة المرافق من إصلاح كسر بخطوط مياه الشرب بشارع المنشية وتسليك وتطهير إنسداد بخطوط الصرف الصحى بطريق المريوطية.

كما نفذ مركز ومدينة البدرشين أعمال الإزالة لحالة بناء مخالف عبارة عن سور بالطوب الأحمر على مساحة 2000م2، وبالتعاون مع الإدارة الصحية والإدارة البيطرية تم إستئناف أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من مرض كورونا حيث تم تطهير سوق مزغونة وسوق الدواجن ومصلى الجنازات، بالإضافة إلى تركيب 10 كشافات ليد بطريق المريوطية بنطاق المدينة.