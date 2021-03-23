شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. استمرار إزالة التعديات على نيل دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات اللواء ،جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بازالة التعديات على نهر النيل ، وتنظيم حملات مكبرة بالتعاون مع جميع أجهزة المحافظة،

قامت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع اللواء عمرو بريك ، مساعد مدير الامن لفرقة شرطة دسوق ، حماية النيل وشرطة المسطحات المائية والجهات الامنية باستكمال حملة إزالة التعديات لإزالة التعديات على نهر النيل لليوم الرابع على التوالى بنطاق مركز ومدينة دسوق بقرىتي الصافية ومحلة دياى.

وأسفرت الحملة عن تتفيذ قرارات الإزالة باجمالى 11 قرارات باجمالى مساحة 733 متر من حماية النيل وتم تنفيذ هذا القرارات ومازالت الحملة مستمرة حتى نهاية حدود المركز. بحضور كلاً من سند أبو كيله، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، و فتحى يوسف ، رئيس قرية محلة ابو على ، و انور عليبة ، رئيس قرية كفر مجر، والمهندسة فاطمة محمد ابراهيم ، حماية النيل، قسم شرطة المسطحات المائية بدسوق، وقوة من شرطة مسطحات دسوق وحماية النيل وإدارة البيئة وفريق العمل المعاون.

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