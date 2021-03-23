شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. حالة الطقس الأربعاء 14 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الارصاد الجوية المصرية توقعاتها عن الطقس غدا الأربعاء 24 مارس 2021 وأكدت الهيئة أن الطقس يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وبارد على السواحل الغربية، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد بقيم تتراوح مابين (6: 8) درجات مئوية وبسود طقس بارد ليلا بالإضافة لاحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق.

كما حذرت الأرصاد الجوية من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتصل إلى حد العاصفة على جنوب الصعيد .

حالة الطقس نهارا :

أكدت هيئة الارصاد أن الطقس يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية والرياح نشطة.

يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد .

حالة الطقس ليلا :

أما ليلا فأكدت الأرصاد أن حالة الطقس يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

والطقس يكون مائل للبرودة على جنوب سيناء، ولطيف على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية :

أكدت الهيئة أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة (30٪ تقريبا)

نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد

حالة البحرين :

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر، والرياح شمالية غربية.

« المصرى اليوم «تنشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاربعاء على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 13

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 21 12

طنطا 21 31

شبين الكوم 22 13

دمنهور 21 13

بلطيم 21 14

مطروح 19 13

السلوم 18 12

سيوة 20 9

بورسعيد 21 13

دمياط 20 14

الزقازيق 22 12

المنصورة 21 13

الاسماعيلية 23 11

السويس 23 14

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 24 12

نخل 22 10

نويبع 24 16

طابا 22 13

كاترين 19 7

الطور 26 14

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 17

الفيوم 23 12

بنى سويف 23 12

المنيا 23 13

أسيوط 24 13

سوهاج 25 14

قنا 27 17

الأقصر 29 16

أسوان 32 19

ادفو 31 18

أبوسمبل 29 19

الوادى الجديد 28 14

شلاتين 31 21

أبورماد 32 20

حلايب 29 23

رأس حدربة 28 22

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