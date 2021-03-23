شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير ترعة الجيزاوي في العياط ورفع الاشغالات في العجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي العجوزة حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لرفع مخالفات الأكشاك وتعديات المحال التجارية، كما تم شن عدد من حملات الإنضباط والتي تمكنت من إزالة الحواجز الحديدية بشارع إسماعيل حبروك ورفع الإشغالات بنطاق عجوزة 1 و 2، وإزالة شاشة إعلانية مخالفة بميدان مصطفى محمود وسوسيت إعلانى بشارع جامعة الدول العربية.

كما تمكنت لجان الرصد والمتابعة من إيقاف مخالفات عبارة عن تحويل وحدة سكنية إلى تجاري وهدم بدون ترخيص بشارع أحمد عرابي، وإيقاف أعمال تشطيب مخالف بشارع جزيرة العرب وإزالة شدة حديدية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز.

ويستكمل حي العمرانية أعمال طلاء واجهات العقارات تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بالطلاء الموحد للعقارات، وإزالة الأرصفة وتجريد شارع ترعة الزمر في المنطقة المحصورة من مديرية الإسكان وحتى شارع الثلاثيني، وتركيب بالوعات صرف الأمطار بداية من شارع خاتم المرسلين وحتى شارع صبحى المحامي تمهيداً لرصف الشارع، ورفع السيارات القديمة وتركيب البلدورات الخرسانية بنطاق أعمال التوسعة بشارع خاتم المرسلين، كما تم عقد ندوة تثقيفية بمقر ديوان عام الحى للتوعية بسلبيات الزيادة السكانية.

وفى إطار خطة مركز ومدينة منشأة القناطر لتحسين حالة الإنارة بالقرى وتوابعها تم تحسين حالة إنارة الطرق بقرى ( أرتيس، أبوغالب، مناشى البلد)، وإستكمال أعمال تبطين ترع ( كفر حكيم، وردان الكبرى، أم دينار، فهمى).

كما نفذ مركز ومدينة العياط أعمال التجريد والتسوية لتحسين حالة الطرق الداخلية بقرى (كفر قاسم، والمقاطفية)، بالإضافة إلى تجريد الأتربة من على جانبى طريق مصر أسيوط السريع بنطاق برنشت، وتطهير ترعة الجيزاوية بمدخل قرية جرزا.