شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشيد بتجربة تدوير القمامة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشادت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات التي تطبقها محافظة بورسعيد وأكدت انها من المحافظات الرائدة على مستوي الجمهورية في هذا المجال ولذلك تم اختيارها ضمن المحافظات الأربعة الاولي التي ستطبق بها المنظومة الجديدة لتطوير المخلفات الصلبة مع محافظات القاهرة والاسكندرية والإسماعيلية جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في زيارتها للمحافظة

وأكدت الوزيرة بانه سيتم الحفاظ على محمية اشتوم الجميل للحفاظ على وضعها كاحدي البقاع الهامة في مصر لاستقبال الطيور المهاجرة

وأعلنت الوزيرة بانة جاري أعداد قانون جديد لتنظيم عمل النباشين في مصر ولن يسمح بالعمل في هذا المجال إلا من يحمل رخصة معتمدة من الوزارة تنظم اسلوب عمل التباشين للحفاظ على البيئة كما يتم في الفترة القادمة إشراك القطاع المصرفي لتمويل مشروعات النظافة والحفاظ على البيئة من التغييرات المناخية.

ونوهت إلى ان تطوير مشروعات تدوير القمامة والمخلفات الصلبة يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها واستخراج منتجات تفيد البيئة في مجال الاسمدة الطاقة الحيوية

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان المحافظة تمتلك منظومة على اعلي مستوي من الآليات لمشروعات النظافة وحماية البيئة كما طبقت المحافظة منظومة الجمع المنزلي للقمامة وتعمل اليات المحافظة والأحياء على مدار ٢٤ ساعة لتوفير بيئة نظيفة وقدمت المحافظة كافة التسهيلات للشركة القائمة على مشروع تدوير المخلفات والمواد الصلبة والذي حقق نتائج إيجابية في توفير بيئة نظيفة في المحافظة.

وأضاف بان المحافظة تولى اهتماما كبيرا بملف إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتطويرها تماشيا مع كافة أعمال التطوير، لافتا إلى الحرص على التخلص الآمن والصحى من كافة المخلفات بنطاق المحافظة، مشيرا إلى تقديم كافة الدعم للمسؤولين عن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بما يضمن تحقيق السلامة والأداء الأمثل في التخلص من المخلفات وحسن استخدامها.

واضاف المحافظ بانه يجري تطبيق منظومة آمنة ومحكمة للتخلص من النفايات باستخدام معدات على درجة كبيرة من الكفاءة ومنع تواجد الحرائق أو حدوث أي ضرر صحى للمواطنين، مؤكدا حرصه على الاهتمام بملف التخلص من المخلفات بما يحقق الشكل الجمالى للمحافظة.