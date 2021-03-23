شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» يستقبل رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد لمتابعة سير العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء المهندس حسام جبر رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنطقة الاستثمارية داخل بورسعيد ومتابعة معدلات الإنتاج والتصدير داخل المصانع .

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية المنطقة الاستثمارية ببورسعيد والتى تساهم في توفير أكثر من ٤٢ % من صادارات مصر من الملابس الجاهزة لدول أوربا والشرق الأوسط، بالإضافة لكونها منطقة جاذبة وتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة .

واستعرض المحافظ مع المهندس حسام جبر مستجدات سير العمل داخل المنطقة الاستثمارية واطمن على توفير سبل الراحة للعاملين، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد، ومن جانبه وجه المهندس حسام جبر الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لقطاع الصناعة ومتابعة سير العمل بكافة المصانع والحرص على تحقيق أفضل مستوى صناعة لمحافظة بورسعيد .