شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب سوهاج عن «سيدة الساطور»: «ربنا كتب لها عمر جديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سوهاج – السيد أبوعلى:

قال الدكتور حسان النعمانى، عميد كلية الطب بسوهاج، أن الضربة التى تعرضت لها سيدة من محافظة قنا فى مشاجرة مع ضرتها ضربة "موت" ولكن الله كتب لها عمر جديد، لافتا إلى نجاح الفريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي سوهاج الجامعي، في استخراج "الساطور" من جبهة سيدة فى عملية استغرقت 7 ساعات وشارك فيها 14 طبيبا بالمستشفى.

وأضاف النعمانى فى تصريحات "للمصرى اليوم" مع صور حية صادمة ننشرها لأول مرة عن شكل الإصابة، أن الضربة كانت شديدة لدرجة أن الساطور "رشق" فى جبهة السيدة بين عظام الجبهة ولم تستطع ضرتها إخراجه مرة أخرى، لافتا إلى أن الساطور لوجوده في منطقة الجبهة لامس المخ وأدى إلى قطع الغشاء المحاوط له.

وأوضح النعمانى، أن 7 فرق طبية من حوالي 14 طبيبًا من أقسام جراحة المخ والأعصاب، وطب وجراحة العيون، وجراحة الوجه والفكين، والتجميل، والعظام، أجروا العملية الجراحية للسيدة وتمت إزالة الساطور بطريقة مهنية بعد تخدير الحالة وتعقيم الساطور والرأس بالكامل، مؤكدًا أن الحالة حالتها مستقرة وتتحسن بعد العملية وتتحرك، فضلا عن أنه تم إيصال أصابعها المبتورة.

وكان الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، قد أعلن - فى بيان صحفى للجامعة - عن نجاح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي سوهاج الجامعي، في استخراج "ساطور" من جبهة سيدة من محافظة قنا، بعد أن ضربتها به ضرتها ولم يخرج من رأسها.