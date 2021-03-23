شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات المتابعة اللاحقة لضبط العمليات الاستيرادية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرار حملات لجنة المتابعة اللاحقة لضبط العمليات الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد وفحص ١٠ حالات.

واصلت لجنة المتابعة اللاحقة التي شكلها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حملاتها للمرور على اماكن البضائع التي تم الافراج عنها من الجمارك والتحقق من وجودها والاطلاع على فواتير البيع ودفاتر اثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها.

واعلن محافظ بورسعيد بان اللجنة قامت اليوم بالمرور وفحص ١٠ اماكن لتخزين البضائع المفرج عنها من الجمارك برسم المنطقة الحرة حيث تبين بان هناك ٥ حالات تمارس عملها التجاري وفقا للضوابط وجميع حركة تداول البضائع مثبتة بالدفاتر وكذلك تبين وجود ٥ حالات مخالفة للضوابط والإجراءات وسيتم التعامل معها وفقا للقانون بعد التأكد من مخالفتها لضوابط ممارسة النشاط ليصل اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ انطلاف الحملة إلى ٤٣ حالة.

ويتكون اعضاء اللجنة من الجمارك والتموين والجهاز التنفيذي للمحافظة والضرائب.

وخلال الاجتماع مع اللجنة أشاد المحافظ بالجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تتخذها لضبط العملية التجارية بالمحافظة موكدا على استمرار عمل اللجنة بكل قوة ومتابعة نتائج الحملات التي يقومون بها.