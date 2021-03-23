شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية الخضاروه بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالاستمرار للتصدى والازاله للتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها وتحت اشراف رءاسة مركز ومدينة دسوق، وتنسيقا مع الزراعة وقوات الأمن تم تنفيذ الازالة لبناء مخالف خارج الحيز العمراني على مساحة 350م بعزبة الخضاروة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر العرب، بناء بالبلوك الأبيض لسور وتمت الازالة حتى مستوى سطح الأرض، بمتابعة كلا من نائب رئيس المدينة لشؤون القرى سند ابو كيلة ورئيس قرية كفر العرب، السعيد عبداللطيف، وفريق العمل المعاون له مدير الجمعية الزراعية ورئيس القسم الهندسى وفنى المخالفات وتمت الازالة وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالف وتحويل المخالف للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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