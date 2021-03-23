شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الغربية»: نحتاج دعم المستشفيات بـ100 أسطوانة أكسجين إضافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ بقاعة الأزمات بديوان عام المحافظة.

واضاف الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية أن التعاون مع مديرية الصحة مستمر من خلال تحمل المستشفى الجامعي لجميع حالات الطوارئ بجانب حالات الكورونا لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة والعاملين بها، مشيراً إلى أن المستشفى الجامعي تخدم أربع محافظات وليس الغربية فقط ولذلك هناك ضغط شديد على العناية المركزة بالجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة اتخذت كافة الإجراءات استعداداً للموجة الثالثة والتي بدأت بالظهور في صعيد مصر، حيث استعرض الموقف الحالي داخل مستشفيات العزل وتوفر الأدوات والمسلتلزمات لفترات كافية، كما طالب وكيل الصحة دعم النواب والمجتمع المدني في توفير ١٠٠ أسطونة أكسجين إضافية تحسباً لأي طوارئ.

وأوضح الدكتور رائف يوسف مدير التأمين الصحي أنه تم التعامل مع جميع حالات كورونا التي وردت لمستشفيات التأمين الصحي من خلال توفير كافة الأدوات والمستلزمات بالتنسيق مع جامعة طنطا ومديرية الصحة، مضيفاً أنه جاري تركيب عدد ٢ تانك أكسجين في المحلة بالإضافة إلى توفير ٢٥٠ أسطوانة أكسجين موزعة على مستشفيات( المحلة ،طنطا ومبرة طنطا).

وأشار الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف بالغربية إلى أنه تم دعم أسطول السيارات ب ٨ سيارات جديدة ليصل إجمالي السيارات إلى ١١٤ سيارة إسعاف مجهزة تغطي جميع أنحاء المحافظة، مشيراً أن معدل التأخير في استقبال المرضى وصل إلى أدناه خلال الفترة الأخيرة بفضل التنسيق بين جميع الجهات.

وفي ذات السياق، ناقش المحافظ موقف المصابين بالفشل الكلوي حال تعرضهم للفيروس خاصةً الأطفال، موجهاً بالتنسيق بين مديرية الصحة والجامعة لتدريب الأطباء بالمستشفيات العامة على التعامل مع هذه الحالات، كما ناقش الحاضرين توافر الاحتياطي الاستراتيجي من (الأدوية، المستلزمات والأكسجين)، «.