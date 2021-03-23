شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي شروط التقدم لشغل وظيفة مفتش صيدلة إكلينكية بـ«صحة الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، عن حاجتها لشغل وظيفة مفتش صيدلة إكلينكية، من العاملين بالقطاع الصحي، وذلك بناءاً على التعليمات الواردة من هيئة الدواء المصرية، وعلي القرار الوزاري رقم ٣٩١ لعام ٢٠٢١م، وطبقاً للكتاب الدوري رقم ٤ لعام ٢٠١٥.

ويشترط على المتقدم أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات الآتية:

* زمالة في الصيدلة الإكلينيكية.

* دكتوراه بالصيدلة الإكلينيكية.

* ماجستير بالصيدلة الإكلينيكية.

* فارم د.

* البورد الامريكي.

* دبلومة الصيدلة الاكلينيكية من أحد الجامعات المعتمدة.

* بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية من أحد الجامعات المعتمدة.

والعمل لمدة عام على الأقل في ممارسة الصيدلة الإكلينيكية في إحدى المستشفيات.

وعلي الراغبين في الترشيح تقديم الأوراق التالية إلى مدير عام الصيدلة، وذلك في موعد أقصاه ١٥ يوم من تاريخ الإعلان ٢٠٢٠/٣/٢٢، وهي:

١- طلب إلى مدير عام إدارة الصيدلة بديوان عام مديرية الصحة بالشرقية.

٢- السيرة الذاتية للصيدلي.

٣- بيان حالة وظيفية.

٤- صورة من الشهادات الحاصل عليها في الصيدلة الإكلينيكية.