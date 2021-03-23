شكرا لقرائتكم خبر عن «سوهاج الجامعي تعلن استقبال حالات العيوب الخلقية بقلب الأطفال وعلاجها مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى سوهاج الجامعى، عن بدء وحدة القلب بقسم الأطفال بالمستشفي في استقبال حالات العيوب الخلقيه بقلب الأطفال من سن يوم وحتي ١٤ عاما، والتي يتم علاجها بواسطة القسطره، وتشمل «ثقب الأذينASD، وصلة شريانية PDA، ثقب البطينين VSD، ضيق صمام الشريان الرئويPS، ضيق صمام الأورطي AS»

وقال الدكتور حمدى سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعى، أنه سيتم علاج تلك الحالات مجانا بواسطة فريق طبي متخصص تحت دعم مالى من المؤسسة الخيرية البريطانية (Montada Aid)، منوها بأنه للتواصل يرجى الإتصال يومي ٢٣ و٢٤ مارس الجاري بوحدة قلب الأطفال على رقم: ٠١٠٩٠٦٩٥٣٣١