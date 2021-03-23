بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

صدَّق اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة.

وتضمنت الحركة تولي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، والمقدم إسلام سمير وكيل فرقة الشيخ زايد، وتولي المقدم مروان مشرف مفتش مباحث فرقة " أبو النمرس والحوامدية"، وتولي الرائد محمد نجيب ئيس مباحث قسم شرطة العمرانية.

وشملت الحركة تولي العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد، والعقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الجيزة وبولاق الدكرور.

كما تولى المقدم أحمد نصر وكيل فرقة أكتوبر، والمقدم مصطفى زيدان مفتش الواحات، ونقل العقيد يحيي زغلول إلى مديرية أمن الجيزة، وتولي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم الحوامدية، والرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم الطالبية، والرائد محمد مجدي رئيسا لمباحث قسم الشيخ زايد، كما تولى الرائد حسام العباسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم.