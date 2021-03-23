بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
صدَّق اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة.
وتضمنت الحركة تولي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، والمقدم إسلام سمير وكيل فرقة الشيخ زايد، وتولي المقدم مروان مشرف مفتش مباحث فرقة " أبو النمرس والحوامدية"، وتولي الرائد محمد نجيب ئيس مباحث قسم شرطة العمرانية.
وشملت الحركة تولي العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد، والعقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الجيزة وبولاق الدكرور.
كما تولى المقدم أحمد نصر وكيل فرقة أكتوبر، والمقدم مصطفى زيدان مفتش الواحات، ونقل العقيد يحيي زغلول إلى مديرية أمن الجيزة، وتولي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم الحوامدية، والرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم الطالبية، والرائد محمد مجدي رئيسا لمباحث قسم الشيخ زايد، كما تولى الرائد حسام العباسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم.