"tech talk".. برنامج جديد على "سكاي نيوز عربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلقت قناة «سكاي نيوز عربية» برنامجها الجديد «tech talk»، الأحد الماضي، على حساب القناة على موقع «إنستجرام».
ويقدم البرنامج محتوى جديد ومميز في عالم متجدد وملئ بالتكنولوجيا والأجهزة الذكية، حيث يقدم عدة نصائح هامة، وحيويّة للمشاهدين ومتابعي القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعني بأفضل تطبيقات الهواتف الذكية، والأدوات الخفية، والمميزة في تلك التطبيقات، كما يقدّم مراجعات وتقييمات لأحدث الهواتف والأجهزة حول العالم ومختلف الأسواق.
برنامج «tech talk»، من تقديم الصحفي المصري أبانوب عماد، منتج المحتوى الرقمي والبرامج بالقناة، ويذاع الأحد من كل أسبوع على حساب القناة على «إنستجرام».